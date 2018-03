Salut, je voulais savoir si il y avait des joueurs de A.O.T 2 switch. Et si oui ce que vous en pensiez.Je le trouve étonnement "kiffant", même s'il faut parfois accepter d'être en face d'un jeu de niveau technique digne des premiers jeux PS3.Par contre, en effet les déplacements sont vraiment grisants et les missions bien que répétitives arrivent à maintenir la tension.En ligne cependant, il n'y a personneEnfin bon, je suis fan de l'anime et il faut avouer que le travail effectué est louable. On se prend vraiment pour un personnage du jeu.tcho!