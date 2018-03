Voici une Rumeur autour du jeu Pokémon prévu sur Nintendo Switch :Même si Nintendo a annoncé un jeu Pokémon pour la Nintendo Switch lors de l'E3 de l'année dernière, nous ne l'avons pas encore vu tourné. Cependant, des récentes rumeurs suggèrent que cela pourrait bientôt changer, car il pourrait être dévoilé lors d'une présentation surprise lors du Pokemon Direct qui aura lieu dès mercredi prochain. Cette dernière rumeur circule aujourd'hui sur Internet, et semble provenir d'un post Twitter d'un utilisateur nommé Matt Hunt, citant des "sources fiables". On sera bientôt fixé de toute façon...Source : https://gamerant.com/pokemon-switch-direct-rumor/

posted the 03/27/2018 at 06:30 AM by link49