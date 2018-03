Let's Play

En ces périodes de Ni No Kunites II aiguës, ce The Witch and the Hundred Knight 2 va avoir du mal à trouver sa place ! Avec des graphismes à la Secret of mana (quoique quand même plus beau), mais un gameplay bien plus intéressant (enfin les gouts et les couleurs), je pense qu'il pourrait interesser certains fans de jeux japonais !Le vrai soucis : Le prix... Difficile de justifier les 49€99, je pense qu'il aurait du cibler les 29€99 pour trouver son public. VoilàPS : Vraiment désolé pour la traduction, j'arrive à lire naturellement de l'anglais, mais le lire et traduire à la volée, c'est extrêmement dur, je suis le premier surpris :/ !