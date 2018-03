Donkey Kong Country: Tropical Freeze renvient en force avec l'arrivée de la série sur Nintendo Switch ! Les Givrés ont jeté un froid sur l'Île de Donkey Kong ! Les Kong parviendront-ils à les repousser ?



Retrouvez Donkey Kong, Diddy Kong, Dixie Kong et Cranky Kong pour nager, vous balancer, bondir et surfer à travers des îles remplies de dangers, de bonus cachés et de boss redoutables ! Servez-vous des techniques uniques de chaque personnage pour explorer les moindres recoins de chaque île, récolter des objets spéciaux et même découvrir des passages secrets.

Funky Kong entre dans la danse !



La version Nintendo Switch pour permet également de profiter d'un nouveau mode cool en compagnie de Funky Kong ! Il peut effectuer des double-sauts, planer, faire des roulades à l'infini et même des vrilles sans limitation sous l'eau ! Et grâce à sa solide planche de surf, même les piques ne peuvent le ralentir. Grâce à ce justicier, surfez sans problème même à travers les stages remplis de périls.

Unissez vos forces



Jouez en solo ou avec un ami en mode coopératif pour deux joueurs. Faites équipe pour contrecarrer les projets des Givrés !



Profitez de cette aventure funky où, quand et avec qui vous le souhaitez !

