On whether ARMS will be represented in Smash Bros…



I think the correct reaction is to say "I can’t answer that!"



Another thing I’d say is that ARMS is so young — it’s only a year old — that maybe it’s too early to think about that.



But I think it’s absolutely fantastic that there are people out there talking about ARMS characters in that way.





A l'occasion de la GDC la semaine dernière, le site web Polygon a pu s'entretenir avec le producteur d'ARMS Kosuke Yabuki, au sujet de savoir si ARMS allait apparaitre dans le prochain jeu de combat Nintendo "Super Smash Bros" sur Nintendo Switch.Et voici sa réponse :S'il laisse le doute planer et qu'au fond de lui ça lui ferait plaisir de savoir ARMS être une possibilité pour les fans, on se doute déjà nous-même que Sakurai ne s'est pas déjà interrogé sur la possibilité d'inclure le personnage emblème d'ARMS, Springman, dans la liste des nouveaux personnages jouables.Rappelons que Super Smash Bros 4 a eu pas mal de "newcomers" créé par Nintendo EPD, dont Super Mario (Harmonie, Bowser Jr. et les Koopalings), Animal Crossing (les Villageois), Duck Hunt (Duo Duck Hunt), Punch-Out!! (Little Mac) et même les Mii ainsi que Wii Fit (Entraineuse Wii Fit), et que le nouvel opus "Super Smash Bros" sur Nintendo Switch incluera les Inklings de Splatoon. Springman de la licence ARMS me semble être un candidat des plus logiques (avec le retour des Ice Climbers).