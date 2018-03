Outlast : Bundle of Terror n'a pas eu raison de votre santé mentale en février dernier ? Qu'à cela ne tienne, Red Barrels ne vous a pas oublié puisque dès mardi 27 mars, vous pourrez vous procurer sur l'eShop de la Nintendo Switch le second opus baptisé Outlast 2 au prix de 29,99€.

