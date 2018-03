Hasbro se lance dans le crowdfunding avec la Barge de Jabba disponible uniquement aux États-Unis. Enfin, si le nombre de précommandes atteint les 5000 exemplaires.Malheureusement, l'Europe ne peut pas en profiter car réservé exclusivement pour les US. Comme d'hab'.La Barge mesure pas moins d'1m20 de longueur.Le niveau de détails est vraiment classe.Le prix de cette merveille est de 499$ tout de mêmePour le moment, la Bage de Jabba réuni "que" 3720 acheteurs et il reste 8 jours avant la fin.Bonus pour les acheteurs, une figurine de Yak Face sera offerte.

posted the 03/26/2018 at 08:23 PM by leblogdeshacka