Voici une Information autour d’un jeu Xbox One, Sea of Thieves :Après Gamekult et son 6/10 et JeuxVidéo.com et son 15/20, c’est au tour de Gameblog de noter le jeu et de lui attribuer la note de 7/10. Le titre de RARE aura obtenu de bonnes notes donc dans l’ensemble de la part des sites français….Source : http://www.gameblog.fr/tests/3015-sea-of-thieves-xb1-pc