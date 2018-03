Alors pour commencer, je ne vais pas trop m'attarder sur le scénario car ce n'est en fait pas le style de jeu qui en nécessite réellement un pour être apprécié. Toutefois, sachez que vous faites parti des « Mercenary Kings », une équipe de mercenaires hautement qualifiée qui doit partir en mission pour secourir certains compagnons tombés au combat. L’organisation CLAW, votre ennemi, a pris le contrôle d’une île-laboratoire très secrète et c’est donc à vous de faire le ménage. Tel Rambo, vous partez en guerre !Le test dans son intégralité est lisible directement sur mon blog perso :En ce qui concerne les missions, vous devez au préalable choisir l’une d’elles en fonction d’un statut militaire dont tous ne sont pas accessibles dès le début. Il va falloir commencer petit pour terminer grand. Chaque statut offre plusieurs missions et une fois certaines accomplies de nouvelles viennent s'ajouter et débloquent l'accès au rang suivant. Les missions sont assez variées, elles sont de types sauvetages, collecte extermination et j'en passe... Votre mission si vous l'acceptez est donc de parler au Colonel pour choisir la mission que vous souhaitez puis vous taillez la route. Comme je l’indiquais les missions sont très diverses et vous devez les réussir en un temps imparti, sinon adieu à la prime et vous aurez la honte d'avoir échoué.Je trouve le contenu de Mercenary Kings – Reloaded Edition assez complet, avec moult missions qu'il est d'ailleurs possible de faire en multijoueur, aussi bien de manière locale qu’entre amis où même en ligne. J'ai d’ailleurs testé ce dernier choix à plusieurs reprises mais lors de mes premières tentatives je dirais que ça manquait de joueurs en réseaux selon certaines heures locales. Clairement, le fun opère assez bien en multi. Si vous optez pour le mode local vous jouez donc en écran splitté et vous pouvez y jouer jusqu'à 4 joueurs. Sinon en mode portable, je dirai qu'à 2 joueurs c'est faisable et encore...Certaines missions demanderont d’ailleurs plus de temps avant d'être accomplies, tout dépend aussi de votre dextérité à rester en vie car une fois mort vous réapparaissez à l'infirmerie et devez alors vous retaper toute le chemin déjà parcouru. Par contre, si un de vos coéquipiers est équipé de seringue de réanimation et qu'il arrive à vous l'injecter dans les 30 secondes alors vous repartez de plus belle depuis l’endroit où vous étiez mort. Par moments, il vaut donc mieux ne pas se la jouer personnel et rester groupé.Mercenary Kings - Reloaded Edition offre un rendu visuel d'assez bonne facture qui ne sera pas sans rappeler les bons vieux Metal Slug. L'avantage ici est de pouvoir s'acheter des armes et de les customiser avant de partir en missions. Il est aussi possible de customiser ses propres sets, d'acheter des matériaux ou de les revendre, d’améliorer ses armes à feu ou armes blanches... Vraiment, le jeu se veut assez complet et c'est plutôt appréciable. Et pour en revenir au côté visuel, il faut préciser que le jeu est PEGI16 de par son côté violent. Car oui le sang gicle, les têtes explosent et j'en passe... Le tout reste cependant sous un rendu graphique très coloré et accompagné d’une bande son plutôt dynamique.Niveau prise en main, je n'ai rien à reprocher au jeu. Il est possible de réaliser plusieurs actions ! Par contre, je mettrais une certaine difficulté dans la prise en main quand on joue avec un seul Joy-Con, c'est surtout la recharge qui est difficile à réaliser surtout si on a de grandes mainsPour conclure je dirais que Mercenary Kings - Reloaded Edition a de quoi vous satisfaire durant de bonnes heures. Ce n’est pas un simple jeu de tir où on avance comme un bourrin. Non, il dispose de toute une gestion de son équipement et il vous est même possible de construire d’autres modifications. Bref, vous l’aurez compris, j’ai plutôt bien apprécié mes diverses sessions de jeu et continue à ce jour de réaliser certaines missions en ligne.