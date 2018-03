Très en forme ce dimanche, Mike Ybarra, vice-président de la firme Xbox s'est amusé à titiller un peu les joueurs sur Twitter en annonçant qu'il offrirait 12 mois de Xbox Live à l'équipe qui parviendrait à couler son bateau sur Sea of Thieves.

"Si vous pouvez couler mon bateau dans Sea of Thieves, je vous donnerai à vous et vos coéquipiers 12 mois de Xbox Live ! Venez me chercher !"



L'homme a ensuite précisé qu'il n'y a pas de date limite à cette offre.