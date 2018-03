Microsoft

Voilà après une première 10aines d'heures sur le jeu je peux enfin donner un premier avis (je ne voulais pas en parler trop vite pour voir un peu ce phénomène de lassitude). J'ai donc fais une grosse session à 3 (Galion), 2 grosses sessions à 2, et 3 sessions seul (qui ce sont la plupart du temps mal finies). Qu'est ce que je retire du jeu pour le moment donc ?Réalisation :Clairement c'est du grand art, un vrai plaisir dans la mesure ou la direction artistique est sublimée par une réalisation graphique de haute volée et une animation assez incroyable des divers éléments. La mer est comme on s'y attendait absolument bluffante de réalisme. Les reliefs, la déformation des vagues, l'animation, les éclaboussures, la physique (les objets qui flottent comme le bateau, les barils, ...) ... c'est complètement fou. En plus la mer réagit selon l'endroit et le moment, à savoir une eau calme près des îles, plus tumultueuse en pleine mer, et carrément déchainée en cas de tempête. Sur les îles c'est également superbe avec une végétation assez fournie et très colorée, le tout avec des animations bien entendu. Et que dire des bateaux en eux même ... superbes, avec là encore une excellente gestion physique (notamment pour les voiles quand elle prennent le vent ou pas) et des dégâts qui restent visibles même une fois réparés.Nan franchement à ce niveau si on excepte un ou 2 bugs par ci par là c'est juste du grand art !!Bande son :Là aussi Rare à fait un taff excellent. La bande son est juste géniale, discrète quand il faut pour permettre de profiter de l'ambiance (de petites mélodies douces et à faible volume quand on se promène tranquillement), présente dans les phases plus délicates (combats, tempête, îles, ...), mais toujours en adéquation avec ce qu'il se passeEt que dire des petits morceaux que l'on joue avec nos persos qui s'accordent tout à fait au jeuVraiment excellent.Ambiance :Encore un point ou c'est un sans faute (ou presque) !! De toute façon avec une telle réalisation et une telle bande son c'était déjà 90% du taff de fait. Que ce soit les promenades en mer, les balades sur les îles, et les pures crises de rire ou de nerf c'est vraiment extra.Il est juste dommage que ça manque de vie sur les îles, il y a bien des poulets, des cochons, des serpents, et des squelettes, mais en dehors de 4 ou 5 îles avec quelques marchands, et les autres joueurs que l'on croise, ... quelques PNJ par ci par là auraient été un vrai plus !! Genre arriver sur une île pour chercher un coffre mais tomber sur un PNJ en galère qu'il faut sauver, où un bateau qui coule et sauver l'équipage pour le renvoyer sur la terre ferme, ... ce genre de petits trucs qui donnent un peu de piment et de variété aux quêtes de base. Après c'est justement le genre de détail qui peut être ajouté par la suite afin d'enrichir l'univers du jeu !!Gameplay bateau :Sur cette partie, rien à redire c'est impeccable. On peut distinguer 2 phases :-Lorsque l'on est sur le départ où que l'on arrive sur une île. Là il va falloir gérer l'équilibre des voiles (entièrement ouvertes, ou partiellement) afin de partir vite, ou ralentir afin de ne pas se vautrer sur l'île, l'encre pour bouger ou s'arrêter net, et la surveillance des alentours avant d'accoster ou de prendre le large (ça évite d'avoir des connards qui vous coulent le bateau pendant que vous n'y êtes pas, je me suis fait avoir une fois depuis je fais hyper gaffe).-Lorsque l'on est en mer où là il faut s'occuper de gérer sa direction (avec des allez retours vers la carte pour s'assurer que l'on aille où il faut), la direction de la voile (on peut la tourner en fonction du sens du vent, ce qui peut vite faire une énorme différence en cas de poursuite), faire la vigie (là encore on s'est fait avoir une fois à ne pas surveiller et on s'est fait attaquer sans comprendre d'où c'est venu), et donc gérer les affrontements avec les autres navires. A ce niveau, la gestion est excellente et ne vous laisse pas un instant de répit. Seul clairement c'est chaud mais on peut tirer son épingle du jeu grâce à la manœuvrabilité des petits bateaux, à plusieurs ça devient de la folie : manœuvrer le bateau et la voile en fonction du vent, des vagues et de l'adversaire, tirer au canon et recharger, et réparer les dégâts quand on en prend (reboucher les trous + écoper l'eau). ON se retrouve à courir partout sans avoir le temps de souffler, c'est vraiment génial et on se rend compte que Rare à vraiment pensé cet aspect dans ses moindres détails. Les combats sont vivants, épiques, et impressionnants !!Gameplay à pied :Là même si c'est sympa on est un bon cran en dessus des phases navales. Le plus gros soucis vient d'un manque de vie sur les îles et surtout des phases de combats qui demanderaient à être plus travaillées. Le combat au sabre est délicat et on se retrouve vite à tourner dans tout les sens parce qu'un squelette a foncé vers vous et vous passe au travers, c'est très con mais on met la moitié des coups de sabre dans le vide. Pour le flingue ça va encore, mais franchement on a fait une île pirate hier soir et clairement on a bien galéré à cause de ça. Sinon l'exploration en elle même est agréable, le fait de devoir faire des emplettes avant de prendre la mer (planches, bananes, boulets) est aussi sympa, mais clairement il manque un truc pour que ces phases deviennent vraiment génialesSystème de quêtes :Voilà ce qui pose problème à beaucoup, les quêtes et leurs limites. On va pas se mentir il est vraiment que ça manque de diversité quelques part. Même s'il est amusant d'aller chercher des trésors, chasser le squelette, choper des poules, des cochons, ... ça manque d'évènements externes pour rendre le monde plus vivant et apporter un peu de variété. Comme dit plus haut, le simple fait d'ajouter quelques PNJ a aider ça apporterai un vrai plus. Le kraken, c'est bien, mais ils pourraient ajouter d'autres animaux comme un Megalodon, les bateaux fantômes, ...Alors oui, ça fait partie des choses qu'ils vont pouvoir améliorer par la suite, mais on sent qu'ils ont galéré sur certains aspects du jeu et qu'il manque du contenu. C'est vraiment dommage car même si moi je m'éclate je peux comprendre que certains aient la sensation de tourner en rond.Il est dommage aussi (et @Shanks l'avait souligné) que le départ nous lâche sans nous expliquer comment ça marche. Autant pour le bateau et autre c'est super agréable de découvrir au fur et à mesure par soi-même, autant pour lancer une quête une simple exlication de 30 secondes aurait grandement facilité le truc. Alors bon il ne faut pas 3h pour comprendre comment ça marche, mais les 30min du départ nous donnent l'impression d'être lâchés comme ça et de devoir se démerder.Sinon en gros on va avoir plusieurs types de quêtes :-Chasse au trésor : on récupère une ou plusieurs cartes avec des îles (pas de nom, à nous de les retrouver sur la grande carte grâce à la forme), un ou plusieurs trésors plus ou moins importants à choper, et à ramener au marchand.-Chasse au squelette : on récupère une sorte d'avis de recherche pour un capitaine squelette, on a le nom de l'île où il se trouve, on va le buter avec quelques sbires et on ramène son crâne.-Chasse aux objets : On nous demande d'aller choper des cages et d'aller chercher des animaux ou objets précis pour les ramener.-Attaque des forts squelettes : Ce sont ceux qui ont des nuages en forme de tête de mort au dessus d'eux. Ces forteresses doivent être prises en affrontant plusieurs vagues de squelettes jusqu'à buter le chef. Les trésors récupérés sont bien plus importants que d'habitude, mais ces îles ne sont pas évidentes à prendre.-Fouille de bateaux coulés : De temps en temps en pleine mer on tombe sur des épaves et en allant les fouiller on trouve souvent des objets bien sympa.Alors clairement il y a de quoi faire niveau quettes, surtout qu'elles progressent avec notre niveau, mais un poil plus de variété ne ferait pas de malInteraction avec les autres joueurs :Alors là c'est quitte ou double. Entre collègues c'est l'éclate totale à se bourrer la gueule, jouer de la musique, coopérer à donf (ça prend tout son sens pendant les batailles navales), balancer des conneries, ... franchement c'est de la bonne humeur en barre.Par contre avec les autres joueurs que l'on peut croiser, c'est un lancé de dés !! ON va aussi bien tomber sur des connards finis qui la jouent traîtres pour te piquer ce que tu as gagné (j'en ai un qui a attendu que je mouille l'encre et que je sorte du bateau pour bouger son galion et couler le miens avant que je ne puisse revenir), ou simplement te tuer pour te tuer (juste avant d'aller sur le fort squelette on a un bateau d'abrutis complets qui nous a flingué et qui nous retuaient dès que l'on réapparaissaient, belle envie de meurtre que j'avais). Parfois ils te poursuivent comme des afamés mais un truc de fou, genre hier un bateau nous a poursuivi pour nous couler et récupérer nos trésors pendant près de 45mn. On ne pouvaient pas s'arrêter sans qu'il nous détruise, du coup on s'affrontaient mais en 2 contre 2 avec des navires rapides autant dire que on passait plus de temps à manoeuvrer qu'à tirer. Du coup on essayer de partir mais les mecs nous coursaient encore. A un moment ils ont abandonné, on est parti sur l'île que l'on devait fouiller, mais comme j'avais un gros doute je suis resté sur notre bateau et j'ai vu avec la longue vu que ces bata... étaient planqués derrière une île ... et qu'ils nous ont foncé dessus 5mn après que l'on ait accosté (merci l'intuition, on a pu repartir avec notre coffre avant qu'ils nous rejoignent). C'est là que je me suis rendu compte du potentiel du sens du vent avec celui des voilesA l'inverse des fois on a de bonnes surprises. Quand on a attaqué" le fort squelette, il y avait déjà un bateau de stationné, on a débarqué sur l'île en proposant de filer un coup de main, et finalement on a coopéré à donf avec 4 autres joueurs pour défoncer du squelette. Au final ils ont quasi tout fait (c'était notre premier fort, on se faisait défoncer), ils ont même protégé notre navire quand les squelettes ont tiré au canon dessus, et ils ont quand même partagé les récompenses (allant même jusqu'à nous les déposer sur notre barque). Bref, on peut aussi bien tomber sur des macs au top comme ça que sur des abrutis finis (principe même de jouer contre d'autres humains en faitMais de façon globale c'est excellent.Résumé :Au final pour le moment je m'éclate avec les potes, un peu moins en solo (surtout quand après 2h de chasse et un bateau plein de coffres et de crâne j'ai une deconexion qui me fait tout perdre). Le jeu en l'état est très bon, mais reste un peu limité pour qui veut y jouer à donf sans risque de s'en lasser. Rare va avoir un pu de taff pour ajouter rapidement de quoi tenir les joueurs en haleine s'ils ne veulent pas voir les serveurs se déserter.Le jeu à un potentiel énorme, clairement, avec des ajouts et un peu plus de variété on pourrait tenir une pépite immanquable du multijoueur en ligne. Mais en l'état il n'est un bon voir très bon jeu à l'aspect un peu trop limité. Un diamant brut qui demande à être taillé quoiPar contre si jamais vous cherchez un jeu avec un but, genre progresser en niveau pour aller buter un boss de fin, avoir un scénar, ... passez votre chemin. le jeu ne propose pas vraiment de progression à ce niveau à part du cosmétique. Par contre l'intérêt est bien là, celui de permettre à n'importe qui de commencer le jeu 1 an après sa sortie sans se retrouver complètement dépassé car tout le monde à des bateaux customisés imbutables, ou des amres contre lesquelles tu ne peux rien.Voilà pour ce long premier avis