Hello les gamers,Sea of Thieves est sorti, décrié par certains, bashé par d'autres et adulé aussi, ce jeu ne laisse pas indifférent et nous on s'éclate bien dessus en tout cas, du fun en barre en coopération.On a décidé de se lancer dans une grande aventure sur Youtube, on reviendra de temps en temps faire des vidéos sur ce jeu sans prise de tête et toujours plus en forme que jamais !Amis moussaillons faîtes vous parti des personnes jouant au jeu ? Donnez-nous votre ressenti que vous jouez seul ou en coop mais en tout cas ce jeu propose un vent d'air frais et quelque chose de nouveau et cela fait du bien.