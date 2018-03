Voici une Information concernant le jeu Far Cry 5 :Le site PurePlaystation a publié le premier test pour le titre d'Ubisoft et lui accorde l'excellent note de 9/10. Pour rappel, le jeu sortira demain officiellement...Source : http://pureplaystation.com/review-far-cry-5-ps4/2018/03/

Who likes this ?

posted the 03/26/2018 at 07:42 AM by link49