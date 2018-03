C'était de loin l'un des jeux les plus marquants de l'été 2017, Hellblade : Senua's Sacrifice vient d'être confirmé sur Xbox One à travers un message posté par Ninja Theory qui précise que le jeu atterrira sur la console de Microsoft le 11 avril 2018, soit 8 mois de décalage par rapport aux versions PS4 et PC parues le 8 août dernier.



Le studio Ninja Theory en profite pour préciser sur le jeu sera boosté techniquement sur Xbox One X, avec une compatibilité HRD et la possibilité de choisir 3 modes différents. Les joueurs pourront en effet choisir entre les graphismes et les performances selon leurs préférences. Résolution 4K ou frame-rate à 60fps, à vous de choisir. Quant au tarif, Hellblade est annoncé à 29,99€, avec en prime une réduction de 10% pour ceux qui précommanderont le jeu sur le Xbox Store à partir de demain, lundi 26 mars 2018.



Un jeu,perso,que je conseil vraiment.





Trailer que j'ai pioché sur Youtube.Il ne s'agit pas de la version Xbox One.