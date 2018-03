Voici une Information autour d’un jeu Xbox One, Sea of Thieves :Le jeu Sea of ​​Thieves a été récemment été commercialisé sur Xbox One et PC. La réception, cependant, a été mitigée, avec beaucoup de personnes trouvant le jeu est amusant et accessible, tandis que d'autres le critiquent pour son manque de profondeur. Cependant, Phil Spencer a récemment posté sur Twitter des tweet pour faire des éloges du travail que Rare a fait. Il a donc parlé positivement des aspects sociaux et mécaniques du jeu, tout en précisant qu'il était fier de Rare pour conceptualiser et créer la prochaine grosse IP de Microsoft. Dans un autre tweet, il a répondu à un fan qui disait que le jeu manquait de profondeur, en déclarant que c'est fait pour s'assurer que le jeu soit accessible au plus grand nombre...Source : https://gamingbolt.com/xbox-boss-defends-against-sea-of-thieves-criticism-shares-update-on-crackdown-3