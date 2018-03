5)Star Wars Battlefront III:



Je fais partis de ceux qui ont retourné littéralement les deux précedents épisodes, à l'époque, j'ai du y passer des dizaines, que dis-je, des centaines d'heures de jeux! Son annulation est encore aujourd'hui pour moi totalement inexpliquée et incrompréhensible!



4)Eyedentify:



Une sorte de jeu similaire au fameux Project Milo (lui aussi annocé et annulé quelques années plus tard) de Peter Molyneux.... Un savant mélange d'IA, de caméra et de relation avec les personnages à l'écran, qu'on nous promettait alors! Pas même une annonce concerant son annulation, le jeu n'a tout simplement plus donné de signe de vie depuis l'E3 2005! Trop ambiteux? Bull shit? Peut-être un peu de tout ça....



3)Lilly Bergamo





On n'avait rien vu du projet, mais, à son annonce, le manque de titre japonais sur PS4 était flagrant, et ce dernier, Lilly Bergamo, m'avait alors redonné du baume au coeur et titillé vivement mon intérrêt... Lorque je regarde le titre sorti à sa place aujourd'hui, j'en éprouve toujours un peu d'amertume!





2)True Fantasy Live Online



Tout le savoir faire du studio Level 5 concentré dans un MMORPG au style ghibliesque dans monde médiévalo/fantastique....Le rêve absolu! Le titre semblait pousser à fond la communication et l'entraide entre les joueurs, le tout, accompagné d'un univers à priori plutôt vaste. A l'époque, j'étais prêt à passer sur Xbox juste pour ce jeu....Domage!



1)PT



Kojima X Silent Hill X Norman Redus X Del Toro....

Tout est dans le titre!Suite à un échange de commetaires avec notre fameux Anakaris, je me suis mis a réffléchir sur les jeux vidéos annulés n'ayant jamais vu le jour, et qui m'ont fait rêver à leur annonce....Et j'ai remarqué qu'il y en avait pas mal, mais genre VRAIMENT pas mal! Mais pour cet article, on va se concentrer sur les trois dernières générations de consoles uniquement! Sinon, ce serait trop long!Bon et bien voila, maintenant, vous savez!Evidemment, je ne vais pas m'amuser à aller chercher des reliques du passé, et vous avez là, vraiment, les jeux anulés qui m'ont fait le plus de peine ces trois dernières générations de consoles!