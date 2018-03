Hello les gamers,Aujourd'hui on aborde un jeu typé très british, enquête à la Sherlock Holmes et en plus tinté de point and click. Un petit jeu qui se nomme The Raven Remastered, sorti à la base en 2013 sur Playstation 3, Xbox 360 et PC sous le nom de The Rave,: Legacy of a master Thief et n'ayant eu aucune presse, le jeu était passé presque inaperçu.Je vous présente le début du jeu et vous allez voir que le jeu à du charme pour un jeu de ce style, l'ambiance sonore est excellente et les voix anglaises sont très bonnes.Si vous aimez ce style de jeu laissez-vous tenter par un premier aperçu en vidéo et pourquoi ne pas franchir le pas en l'achetant. Alors qui est le corbeau ?