Salut Gamekyo !Et voilà, le jour fatidique est arrivé, celui où après des années à zieuter le site en tant que visiteur lambda (gare à vous, je connais les noms de quasiment tous les fauteurs de trouble du site, hin hin), je passe finalement du côté obscur et rejoint activement la communauté gamekyoite... Je sens qu'un grand moment vient de se dérouler dans ma vie ^^' (ou pas).Comme vous tous/toutes, je suis un grand fan de jeux vidéo, ayant été bercé dès mon jeune âge par la bonne vieille Nintendo, cela n'a pas discontinué jusqu'à aujourd'hui, au grand dam de ma mèreNiveau jeux, j'aime pas mal de trucs, autant jeux de plateforme que jeux de baston, aventure, puzzle, ou autres trucs un peu inclassables. Mais clairement, ce sont les RPG, et plus particulièrement les RPG japonais tiennent une grande place dans mon coeur ^^ Si Mystic Quest et Link's Awakening en leur temps m'avaient fait goûter à l'aventure, c'est définitivement Secret of mana qui m'aura fait sombrer dans le monde merveilleux des RPG.S'ensuivit les FF, Chrono Trigger/Cross (merci l'émulation, qui prenait son essor à l'époque), Seiken Densetsu 3, Illusion of Time, Wild ARMs, Breath of Fire, Xenogears, Baten Kaitos, Star Ocean, Ys, les Tales of... Je pense que j'en ai fait un bon paquet, mon rêve à une époque ayant été de tous les faire (mais vu le rythme que je tiens pour finir mes jeux, il faudrait que je vive 500 ans pour y arriver XD)Pour le reste, j'admet volontiers mon côté vieux con "les jeux vidéo, c'était mieux avant", tout comme je m'attends à passer auprès de certains pour un pro-N, puisque j'ai plutôt tendance actuellement à jouer aux consoles et jeux Nintendo ^^ Au moins, vous êtes prévenus...Mon seul point faible finalement, seront les jeux dits violents, et leur pendant inversé, les jeux plus ou moins érotiques (cacedédi à mon ami le Japon).Concernant moi-même... bah j'ai pas trop envie de m'étendre sur ma vie privée ici, donc je resterais plus ou moins anonymeJe peux simplement vous dire que je suis traducteur indépendant depuis quelques années, depuis le japonais principalement, et que j'ai eu l'occasion de bosser sur quelques jeux depuis ^^ Par contre ne rêvez pas, je ne pourrais rien dire sur les projets sur lesquels je bosse ou j'ai bossé, sinon je perds mon boulot XD (les NDA, c'est pas là pour décorer). Mais à la rigueur, je peux parler de mon boulot de traduction ^^Concernant mon inscription sur le site, je risque de venir assez aléatoirement en fonction de mes envies et dispos, ne vous étonnez donc ps si vous me voyez disparaître parfois quelque temps...Cela dit, j'admet que ça fait longtemps que j'avais envie de me mettre à écrire des articles sur les jeux auxquels je joue (donc principalement des J-RPG, encore une fois), juste que je ne sais pas quel "format" adopter : potentiellement quelque chose qui condense à la fois mes impressions du jeu et ce que m'inspire l'univers, ou parfois des critiques plus objectives, mais je n'arrive pas à trouver la bonne formule.Il est donc tout à fait probable, si j'en trouve le temps et le courage, que je me serve du site pour poster quelques articles afin que vous me serviez de cobayesJe suis d'ailleurs preneur de tout conseil venant de ceux/celles qui ont l'habitude de poster des articles de fond, je pense que ça m'aiderait pas mal ^^ D'ailleurs, une première question me vient en tête : comment vous-faites quand vous voulez utiliser des images d'un jeu ? Vous faites vos propres screens ou vous aller fouiller sur le net ?Voilà, merci à vous si vous avez lu jusqu'au bout, je reste ouvert à la discussion et aux questions, et à bientôt sur le site