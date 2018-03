Voici des Images d’un jeu à paraître sur Nintendo Switch :Quelques images sont apparues sur le site officiel japonais de Nintendo. Pour rappel, le jeu Dark Souls Remastered sortira le 25 mai prochain, sur Nintendo Switch, et sur PS4 et Xbox One, et sera accompagnée d’une Figurine Amiibo…Source : https://nintendoeverything.com/dark-souls-remastered-screenshots/