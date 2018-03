Sept ans se sont écoulés depuis le lancement de l'un des jeux les plus appréciés de la PlayStation 3, Ni no Kuni: La Vengeance de la Sorcière Céleste.



Sa conception qui rappelle un anime, un système de combat qui se basait sur l’aide de créatures , rappelant Pokémon, et une histoire intéressante sont quelques-unes des raisons qui ont fait que le jeu fut apprécié et acclamé.



Le développeur Level-5 et Bandai Namco Entertainment ont alors décidé une nouvelle fois de travailler ensemble pour nous pondre Ni no Kuni II: L'Avènement d'un nouveau royaume, un jeu qui annonce les mêmes fonctionnalités que l’épisode original tout en apportant des améliorations et des innovations de gameplay, la recette permettra donc de sublimer ce J-RPG sur PS4 ?



