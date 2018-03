Un ex-développeur de Sea of Thieves a profité des forums de Reddit pour divulguer des informations sur le développement du jeu de Rare, qui comme vous le verrez, n'a pas été de tout repos.



"Beaucoup de personnes au sein du studio ont fait part de leurs inquiétudes d’un jeu qui était extrêmement répétitif et peu profond."



"Les gens de notre grange (les bureaux de Rare sont divisés en quatre pavillons appelés les granges) cherchaient des excuses pour ne pas jouer car nous n’étions pas là pour déceler des bugs, mais nous nous attendions à jouer au titre comme un joueur lambda le ferait, et c’est devenu ennuyant très rapidement."



"J’ai toujours pensé que le prototype d’origine développé sous Unity était plus amusant que celui que nous développions en parallèle avec l’Unreal Engine."

"Une anecdote marrante : même après avoir travaillé dessus pendant deux ans, il y avait encore beaucoup de personnes qui n’étaient pas en mesure de dire qu’elle était la nature du jeu ou ce que ça allait être."



"J’ai le sentiment qu’ils ont juste passé trop de temps sur des détails insignifiants plutôt que d’ajouter du contenu. Je ne sais pas comment les affrontements au corps-à-corps fonctionnent par exemple car lorsque j’ai quitté le studio il y a un an, il n’y avait toujours pas de combats de mêlée ou d’ennemis, ce qui est fou quand vous y pensez."



"Le problème, c’est la façon dont a été conçu le navire, il n’y avait pas de place pour cela. Avec l’agencement du bateau, vous pouviez voir que la chaîne du cabestan traversait une boîte en bois située dans le pont inférieur, ce qui signifiait que l’ancre apparaissait d'un seul coup à l’arrière du navire. Je le sais car j’ai été l’un des artistes qui a élaboré le bateau, et qui a remis en cause à plusieurs reprises ce choix de design, mais on m’a arrêté. Ça m’a toujours semblé curieux que personne n’ait même daigné regarder comment fonctionne une ancre sur un navire, dans un jeu qui traite de bateaux de pirates."



"Tout ce que je peux dire c’est que les plans et les idées pour le jeu étaient plus ambitieux que ce qui est disponible aujourd’hui."

"A titre personnel, j’espérais des donjons et des raids, mais ça n’a jamais été prévu. Ce qui m’inquiète, c’est que ça leur a pris plus ou moins quatre ans pour en arriver à ce résultat, ce qui ne représente pas grand chose en termes de variété. Pendant que j’étais encore là-bas, nous travaillions constamment sur le bateau pirate principal. Deux ans pour un seul élément. C’est même devenu une plaisanterie entre nous. Je pense qu’ils ont besoin de se détendre et de ne pas être coincés par cette recherche de la perfection s’ils veulent sortir des DLC. Autrement, il n’y aura simplement pas assez de contenu."



"Un trailer en CGI a été réalisé en amont de l’annonce lors de l’E3, et pour autant que je sache, il n’a jamais vu le jour. Si l'on en croit la rumeur, il aurait coûté 500 000$. Je ne sais pas si c’est vrai."

"Evidemment, lorsque Scalebound a été annulé, les employés avaient des doutes sur l’avenir du projet, et plus important sur leur travail, mais Rare est plutôt au-dessus de tout ça et essaye de vous assurer que tout va bien aller. Bien sûr, je doute que les gars de Lionhead aient été prévenus des mois à l’avance… “Ça sent mauvais, vous feriez mieux de quitter le navire”. Je crois sincèrement que les dirigeants de Microsoft ont apprécié le jeu. Ce fut une expérience très agréable, pendant de courtes sessions, avec des amis, dans une même pièce, lors d’un playtest encadré… et le jeu EST réellement une idée excellente. Si c’était tout ce qu’ils voulaient accomplir, il n’y aurait pas une seule critique négative."



"Je suis surpris de voir que les gens s'attendaient à quelque chose de différent. Si vous regardez les faits d'armes de Rare, qu'ont-ils sorti en dix ans qui n'ait pas été léger en contenu ou même bon ? C'est comme si les fanboys de Rare avaient oublié les jeux actuels, et espéraient des productions du même calibre que par le passé... mais ce ne sont plus ces développeurs qui travaillent là-bas. Il y en a peut-être un ou deux, mais c'est un studio très différent de ce qu'il était lorsqu'il réalisait des bons jeux."



