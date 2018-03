Depuis les années 1970, comme dans d’autres régions du monde, le Burkina Faso subit une désertification grandissante. Face à cet enjeu climatique d’envergure, un homme, Yacouba Sawadogo, a décidé de prendre les choses en main. En l’espace de quelques années, Yacouba a réussi pratiquement seul l’exploit de recréer une forêt en plein désert. Au cœur de son travail acharné, on trouve une technique bien précise de régénération naturelle assistée (RNA) : le Zaï.

