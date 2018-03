...... avec l'extension de Bloodborne "" qui était en promo la semaine dernière sur le ps store. J'ai reçu la confirmation par mail de mon achat de la part de sony. Or je ne peux pas lancer le jeusur ma ps4 tout simplement celui-ci ne se trouve pas sur ma ps4. Il n'y a pas non plus le bouton télécharger le jeu, il est marqué jeu non disponible sur le ps store.Quelqu'un a une idée de ce que ça pourrait être? à moins que ça soit un bug!?