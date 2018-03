Lire, c’est l’un des gestes les plus caractéristiques du comportement de l’homme moderne : concentré sur le papier – aujourd’hui l’écran –, la tête presque immobile, silencieusement absorbé par une activité intellectuelle qui semble se dérouler dans la partie supérieure de sa tête. Notre cerveau de lecteur adulte semble remarquablement adapté à cet exercice, au point que nous n’avons pas conscience de la redoutable complexité des opérations mises en œuvre. Pourtant derrière chaque lecteur se cache une mécanique neuronale admirable de précision et d’efficacité, que l’on est loin de savoir reproduire par ordinateur, mais dont on commence à comprendre l’organisation. Stanislas Dehaene, professeur au Collège de France, spécialiste de psychologie cognitive expérimentale et de l’imagerie cérébrale, est notre guide dans cette passionnante découverte des circuits nerveux mobilisés par la lecture.