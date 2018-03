Dragon Ball Z Super GT

Une conclusion miraculeuse ! Adieu, Goku ! Jusqu'au jour où nous nous reverrons !!

La finale ! Le grand combat de Goku et des autres arrive à son terme ! Quel Univers va l'emporter ?Le combat pour l'avenir de leur Univers respectif va se décider ! Goku se bat contre Jiren, connu pour être l'homme le plus puissant, mais l'énergie de Goku diminue et il tombe de l'arène ! Au moment où il semble que la victoire de l'Univers 11 soit acquise, Freezer, qui ne donnait plus signe de vie, apparaît ?!Freezer cette semaine : On ne savait pas ce qu'il était devenu, mais ?! Bien que blessé de la tête aux pieds, Freezer est parvenu à se remettre d'aplomb. Sera-t-il capable de vaincre Jiren, contre qui même Goku n'a pas pu gagner ? Et qui sera le champion du tournoi ?(Traduction DB-Z.com)