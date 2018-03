Alors mes petits lapins, vous le savez si vous avez regardé ma vidéo #167 consacrée aux artistes de Dragon’s Crown et la #171 célébrant les 20 ans de la Princesse Couronne, j’adore Vanillaware !



Prochainement je vous parlerai d’Odin Sphère, mais aujourd’hui on va causer de Muramasa, sorti sur console Wii en 2009 (et sur PSP en 2013).



Chose suffisamment rare pour être soulignée, le jeu Wii bénéficie d'une très belle traduction française.



Mais avant ça on va parler de Muramasa, pas le jeu mais le forgeron ! Hé oui pour une fois qu’on peut mettre en avant le savoir-faire des artisans, on ne va pas se gêner.



Alors Muramasa c’était qui ?



Hé bien l'ami Muramasa était un artisan forgeron à l'identité particulièrement trouble et un tantinet violent sur les bords, on pense qu'il y eut en fait plusieurs générations de Muramasa. Les spécialistes en recensent entre deux et huit officiellement, mais peu de documents peuvent en attester avec précision.



Ce qui est certain, c'est que le forgeron de la seconde génération fut le plus célèbre d'entre eux, un prodige capable de forger des lames d’une résistance incroyable et extrêmement tranchantes. Les récentes analyses démontrent qu'elles contenaient un taux de carbone qui oscillait entre 0,60 et 0, 79%.



La légende raconte qu’il transmettait sa violence naturelle à l'âme de ses sabres.



Selon le folklore qui entoure le forgeron Muramasa, il était connu pour avoir un caractère bien trempé. En gros fallait pas le chercher parce qu’il résolvait les problèmes façon puzzle.



La croyance dit aussi que ses sabres étaient assoiffés du sang poussant leurs propriétaires à commettre des crimes ou bien au suicide, car les Tsukumogami (qu’on pourrait traduire par des esprits) de ces lames maudites refusaient de retourner au fourreau tant qu'elles n'avaient pas fait couler le sang. Le shogun Tokugawa Muramasa les fit interdire. Mais si les lames de Muramasa étaient interdites, son art se transmettait et un bon nombre de ses apprentis lancèrent leur propre forge de katanas...



Aujourd'hui les lames de Muramasa sont exposées dans les plus prestigieux musées



Le jeu Muramasa se positionne donc dans cet environnement mystique et si vous ne connaissez pas cette petite merveille, je vous invite à cliquer vigoureusement sur le lien de cette vidéo.