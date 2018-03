Voici une Information autour du jeu Monster Hunter World et Dragon Ball FighterZ :VgChartz a mis le Top à dater du 27 janvier 2018. Capcom aurait écoulé 2 475 315 exemplaires de son jeu Monster Hunter World et Bandai Namco aurait écoulé 609 081 exemplaires de son jeu Dragon Ball FighterZ.Au niveau des consoles, la Ps4 serait première en approchant des 75 millions et la Xbox One s'approcherait des 36 millions...Source : https://www.vgchartz.com/weekly/43128/Global/