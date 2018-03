Bonsoir à tous,



J'ai fini récemment Radiant Historia et je recherche un jeu dans le même "genre" (de préférence sur 3ds), c'est à dire avec une histoire prenante et un bon univers (donc probablement un jrpg).



Je pensais à Tales of the Abyss, qui visiblement serait un des meilleurs Tales of au niveau de l'histoire. Je ne connais pas trop la série, mais le seul que j'ai fait (Symphonia) ne répond pas vraiment aux attentes que j'ai actuellement (trop niais, et histoire sympa mais sans plus). Qu'en est-il de Abyss ?



Sinon il y a d'autres possibilités sur 3ds ? (je précise que j'ai déja fait Xenoblade sur Wii et que je ne le trouve d'ailleurs pas mirobolant)



J'ai aussi pensé à me prendre la Switch pour Xeno 2 mais vu les critiques du jeu...



Merci pour vos suggestions !