Voici une Information concernant un jeu à paraitre sur Nintendo Switch :Durant un interview paru sur le site 4Gamer, Suda 51 a déclaré que le spin-off de la Saga No More Heroes sur Nintendo Switch n'est complet qu'à seulement 30%. Il souligne que le jeu est un défi pour lui-même et qu'il sort de ce qu'il fait d'habitude. Pourtant, le jeu n'a pas changé de date de sortie, toujours prévue pour 2018...Source : https://nintendosoup.com/suda-51s-travis-strikes-again-no-more-heroes-for-switch-only-30-completed/

posted the 03/24/2018 at 11:41 AM by link49