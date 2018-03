Hier a fait surface sur Internet un nouveau brevet de concept déposé par Nintendo il y a quelques mois, cette fois-ci concernant la Nintendo 3DS.Comme on peut le voir, il s'agirait de carte amiibo puisque les cartes utilisent une technologie NFC pour interagir avec la Nintendo 3DS.Si on omet les détails comme les personnages et leur noms qui doivent être purement conceptuel, le brevet mentionne qu'il s'agit d'un jeu de carte à jouer, avec un type et des valeurs pour chaque cartes. Et comme pour tous les brevet de cartes à jouer TCG, il ya des descriptifs sur les poches à acheter (les packs et autres boosters).Ce n'est qu'un brevet, comme tous les précédents brevet ça ne veut pas dire que Nintendo va exploiter ces idées là, mais ça nous donne nous une indication sur de potentielles applications dans un avenir plus ou moins lointain. Et je vais vous partager 2 idées.Alors déjà on peut penser à Pokémon et à son jeux de carte à jouer (TCG), mais j'écarte (lol) cette idée car il existe des milliers de cartes Pokémon depuis les années 2000 et je vois mal Nintendo et Pokémon Company intégrer des cartes NFC parmi les cartes à jouer classique sans parler du prix notamment. Non il est assez logique que ça doit être quelque chose de plus accessible et qui soit dédiée au NFC.D'ailleurs depuis 2015 Fire Emblem a aussi son propre jeu de carte TCG, Fire Emblem Cipher. Ou plutôt repris sachant que dans les année 2000 la série avait eu aussi une série TCG. Mais comme Pokémon, ça reste possible mais Fire Emblem Cipher c'est devenu assez important au Japon (Fire Emblem a ses propres conventions) pour que Nintendo et Intelligent Systems intègre des cartes NFC avec un prix supérieur.On peut également écarter aussi Animal Crossing, la seule série (avec certes Super Mario et le Mario Sports sur 3DS) à avoir eu des cartes amiibo associé aux jeux vidéo, car il n'y a aucun enjeu et les cartes restent des cartes à collectionner, je vois mal Nintendo pousser le vice à intégrer des types aux villageois voire créer toute une règle de jeu TCG.Voilà 2 idées qui pourrait convenir à ce dépôt : évidemment une nouvelle licence autour du jeu de carte à jouer (et qui ne sera pas EclairCity qui est comme je l'ai suggéré hier un jeu indie qui n'appartient pas à Nintendo)...... Ou alors le retour éventuel d'une ancienne licence, car Nintendo a déjà bel et bien une licence où les héros jouent au TGC in-game : Card Hero.Card Hero est une licence créée par Intelligent Systems et née sur Game Boy Color avec un second opus sur Nintendo DS.La série n'est pas sorti en dehors du Japon mais il y a notamment un trophée du marchand de carte dans Super Smash Bros Melee. Et je n'ai pas vérifié mais il me semble que Nintendo avait distribué des cartes à jouer.Encore une fois, et c'est vrai que je n'ai précisé la dernière fois, les brevets montrent juste que Nintendo protège certaines idées de gameplay, mais ça nous permet d'avoir des idées de potentiels jeux. On notera que le brevet concerne l'utilisation d'objets sur la Nintendo 3DS a été déposé après le précédent brevet avec les Bongo DK et alors que ça aurait pu concerner la Nintendo Switch car elle aussi embarquant une technologie NFC. Moi je met un ticket sur un Card Hero 3 ^^.