Bonjour à tous ! Comme on est (soit-dissant) au printemps, il est temps pour moi de vos partager mes achats d'hiver 2018.On commence avec la Vita, qui je regrette de l'avoir découvert un peu trop tard.Ensuite les jeux ps3/ps4.ENFIN, j'ai gardé le meilleur pour la fin : NI NO KUNI 2 !Bon part contre, je sais pas quand j'aurais le temps d'y jouer avec mes projets de master à rendre :-( Mais bon je sais que je jouerais à ces jeux la ^^

posted the 03/24/2018 at 09:30 AM by zekura