Une prise d'otages a eu lieu ce vendredi 23 mars ce matin dans un supermarché de Trèbes, près de Carcassonne, dans l'Aude. L'assaillant, qui se revendiquait de Daech, a été tué par les forces de l'ordre lors de l'assaut, vers 14h30. Il avait auparavant attaqué deux autres personnes à Carcassonne, et visé des CRS. Il y a eu trois morts et 16 blessés lors de ces trois attaques. Trois attaques terroristes ont eu lieu ce vendredi 23 mars dans l'Aude, dont une prise d'otages dans un supermarché de Trèbes, près de Carcassonne. L'assaillant, Radouane Lakdim, s'est revendiqué de Daech. Il a été tué par les forces de l'ordre lors de l'assaut, vers 14h30. La section anti-terroriste a été saisie. Le bilan fait état d'au moins trois morts et seize blessés, dont deux dans un état critique. Un Portugais figure parmi les blessés, a indiqué Lisbonne, qui avait dans un premier temps annoncé qu'un de ses citoyens figurait parmi les morts. La compagne de l'assaillant a été placée en garde à vue.

