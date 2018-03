Voici une Information autour du jeu The Legend of Zelda : Breath of the Wild :Après avoir été élu jeu de l'année à la GDC 2018, le titre fête ses 189 récompenses ultimes obtenues. Cependant, lors des NAVGTR Awards 2018, ce titre ne lui pas été décerné, puisque c'est le jeu Super Mario Odyssey qui a raflé la mise. Le jeu ne devrait cependant pas atteindre le cap des 200 récompenses ultimes...Source : https://www.gonintendo.com/stories/305184-zelda-breath-of-the-wild-has-won-189-game-of-the-year-awards-i