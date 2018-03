Sinon mes achats switch :

Salut à tous, aujourd'hui, je suis aller me chercher le nouveau portable +6S, il est sorti la semaine dernière chez moi et j'attendais qu'il aie du stock pour le prendre (j'aime pas commander)Pour le moment, il fonctionne pas trop mal, j'ai vu pire, la navigation sur gamekyo est fluide.Je dois avouer qu'il est un peu plus grand que mon iphone SE.je suis satisfait de mon achat!PS: C'est plus fort qu'une switch :mich