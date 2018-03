Bonjour à tous, Dans moins d'une heure je serais en Live sur Far Cry 5 sur Xbox One X en simultané sur Twitch, Youtube, Mixer & Facebook (liens en dessous). [video]http://mixer.com/cnplaytv[/video] Sur Facebook : http://www.facebook.com/cnplaytv

Who likes this ?

posted the 03/23/2018 at 04:04 PM by tuni