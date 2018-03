Voici une Information autour de la PsVita :En dehors du Japon, la console a connu d’assez bonnes ventes en Espagne. Cependant, Sony confirme que la console n’est plus distribuée sur ce marché. La PsVita s’est écoulé à 6 millions d’unités au Japon, et pour le reste du monde, Sony n’a plus communiqué les chiffres. Reste à savoir si cela va s’étendre ou pas au reste de l’Europe…Source : http://gearnuke.com/playstation-vita-officially-discontinued-in-spain/