Comme certains le savent, je bosse sur le JRPGen tant qu' Environment Artist. Et ça fait un moment que je n'avais rien partagé, et du coup l'occasion se présente puisque je publie un de mes derniers travaux!Quelques images:Petite explication:C'est ce qu'on appelle dans notre jargon un 'material', c'est en fait un conteneur de plusieurs textures qui permet de donner la couleur à une modélisation, ainsi que d'autres propriétés comme sa reaction à la lumière, sa profondeur ect.... Vous en voyez partout dans les jeux^^Pour faire simple: C'est ce qui enveloppe une modélisation 3D et lui donne ses propriétés visuelles.Je travaille sur Substance Designer qui permet de créer des material procéduraux. En gros, avec un enchaînement de node qui font pas mal d'opérations pour arriver au résultat final. Tous les plus gros studios utilisent cette suite de logiciels assez extraordinaire^^Pour ceux que ça intéresse, j'ai fais un petit tuto qui permet d'expliquer étape par étape le processus de création:Il y a d'autres screens aussi:https://www.artstation.com/artwork/vo4qOEt Edge of Eternity va bien, il avance à son rythme (Il faut qu'on se finance en parallèle) et ça n'a pas toujours été évident, mais actuellement on a tous les postes nécessaires à la création du jeu, et surtout une SUPER équipe motivé^^Voilà, si vous avez des questions n'hésitez pas!