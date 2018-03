Sorcerous Stabber Orphen sera de nouveau adapté en anime avec une sortie prévue en 2019.La premiere serie disponible en DVD chez Dybex est sortie en 1998 et la seconde Orphen Revenge, plus humoristique et inedite en France, est sortie en 1999.Rappelons aussi qu'un jeu video edité par Activision chez nous (et oui) est sorti sur PS2.OPs et EDs de la premiere serie