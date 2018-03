Les 20 plus gros chiffres d'affaires de Steam en 2017 (hors DLC et microtransactions) :



PUBG [600 millions de dollars]

CS:GO [120 millions de dollars]

GTA V [83 millions de dollars]

Call of Duty : WWII [41 millions de dollars]

Civilization VI [39 millions de dollars]

The Witcher 3 : Wild Hunt [38 millions de dollars]

Divinity : Original Sin 2 [37 millions de dollars]

Ghost Recon Willands [33 millions de dollars]

Total War Warhammer II [32 millions de dollars]

La Terre du Milieu : L'Ombre de la Guerre [31 millions de dollars]

Rainbow Six Siege [30 millions de dollars]

NieR Automata [29 millions de dollars]

ARK : Survival Evolved [28 millions de dollars]

For Honor [26 millions de dollars]

Assassin's Creed Origins [25 millions de dollars]

Resident Evil 7 [24 millions de dollars]

Dark Souls III [24 millions d dollars]

Rocket League [23 millions de dollars]

Football Manager 2018 [23 millions de dollars]

Cuphead [22 millions de dollars]