Let's Play

Pfiou. Après 3 lives, me voilà en train d'écrire un test sur ce jeu, si difficile à juger. Sea of Thieves...D'ailleurs, c'est un jeu très compliqué à regarder en let's play : La plupart du temps, les phases de jeu sont très calme, et sont simplement des échanges entre les joueurs.Je ne vais pas réécrire mon test ici (il est dispo là : https://otakugame.fr/test-sea-of-thieves-mon-experience-apres-5-heures-de-navigation/ ), sachez simplement que j'accroche, mais que je considère plus le jeu comme un "VR CHAT" dans le monde des pirate, qu'un jeu à part entière.Bref, il est excellent avec le Xbox Game Pass, mais difficile à conseiller à 70€ sans entrer dans la communauté...