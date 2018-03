Horizon Zero Dawn fait encore parler de lui, l'exclusivité PS4 de Guerrilla Games a remporté plusieurs

prix lors de la remise des NAVGTR 2018 Awards. Plus précisément, pas moins de sept prix en

battant Cuphead (six),Super Mario Odyssey et Persona 5 (tous deux avec cinq prix).



(NAVGTR est la National Academy of Video Game Trade reviews) Il s'agit de la 17eme édition des NAVGTR

Awards et à ce jour, Naughty Dog avec The Last of Us détient le record avec quinze prix en 2013. fait encore parler de lui, l'exclusivitédea remporté plusieursprix lors de la remise des. Plus précisément, pas moins de sept prix enbattant(six),et(tous deux avec cinq prix).) Il s'agit de ladeset à ce jour,avecdétient le record avec quinze prix en

Classement par nombre de prix remporté:





Pour plus de détails c'est



Pour plus de détails c'est ici

07 Horizon Zero Dawn06 Cuphead05 Super Mario Odyssey05 Persona 504 Resident Evil 7 Biohazard02 What Remains of Edith Finch02 Uncharted: The Lost Legacy02 The Legend of Zelda: Breath of the Wild02 Nier: Automata02 Hellblade: Senua’s Sacrifice02 Guardians of the Galaxy02 Forza Motorsport 7