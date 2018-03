Voici une Information autour d’un jeu Xbox One, Sea of Thieves :JeuxVidéo.com est le premier site français a attribué une note au jeu de RARE, en lui accordant un 15/20. Pour rappel, le jeu est maintenant disponible sur PC et Xbox One...Source : http://www.jeuxvideo.com/test/817662/sea-of-thieves-l-aventure-pirate-qui-baigne-dans-un-ocean-de-bonnes-intentions.htm