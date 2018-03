(VOUS AVEZ TOUTE LA DISCUSSION DANS LE LIEN) il ya beaucoup plus dans le lien que jai mis je vous conseil dy faire un tour (cest du google traducion on sennerve pas svp)Un aperçu intéressant. Est-ce que certaines personnes de Rare ont bloqué la critique?Les informations financières sur les sociétés au Royaume-Uni sont accessibles au public à tout le monde sur companiehouse.gov.uk. Rare a les statistiques suivantes par année:2013: moy. 118 salariés, salaires et traitements 8 900 092 £2014: moy. 120 employés, salaires et traitements du personnel 8 458 128 £ (dev sur Sea of ​​Thieves à partir d'ici)2015: moy. 101 employés, salaires et traitements 7 900 000 £2016: moy. 104 employés, salaires et traitements 7,377,000 £2017: moy. 112 employés, salaires et traitements 7 986 000 £Vous pouvez mettre généreusement 1 000 000 £ par an pour le matériel, l'électricité et tout le reste.Si vous ne comprenez rien à ce que j'ai écrit - un résumé: Sea of ​​Thieves a été faite par une moyenne de 110 employés et jusqu'à présent coûte environ 46 000 000 $ à faire. Cela semble décent ou peut-être même faible par rapport à d'autres jeux AAA facilement atteindre la limite de 100 000 000 $. Comme un exemple rapide et sale, le dernier Assassins Creed Origins a eu son personnel compte travailler sur le jeu à 1000 employés à la fois.pour finir sur une note positive:Rare compte aujourd'hui 218 employés, ce qui signifie que Microsoft double ses activités sur Rare, puisque sa taille a doublé en moins d'un an, et que la tendance montre que de plus en plus de collaborateurs rejoignent Rare chaque mois. Rare aujourd'hui a plus d'employés qu'ils n'en ont jamais eu.