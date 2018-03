ARMS (Nintendo) Nintendo Switch (Cartouche/Téléchargement) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €39.99 / £33.49 / CHF 52.19 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €59.99 / £49.99 / CHF 77.90



DOOM (Bethesda Softworks) Nintendo Switch (Cartouche/Téléchargement) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €39.99 / £33.49 / CHF 52.19 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €59.99 / £49.99 / CHF 77.90



FIFA 18 (Electronic Arts) Nintendo Switch (Cartouche/Téléchargement) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €29.99 / £27.49 / CHF 29.95 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €59.99 / £54.99 / CHF 59.90



Gear.Club Unlimited (Anuman Interactive) Nintendo Switch (Cartouche/Téléchargement) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €39.99 / £35.99 / CHF 48.00 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €49.99 / £44.99 / CHF 60.00



L.A. Noire (ROCKSTAR GAMES) Nintendo Switch (Cartouche/Téléchargement) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €37.49 / £33.74 / CHF 44.96 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €49.99 / £44.99 / CHF 59.95



LEGO® CITY Undercover (WARNER BROS.PICTURES) Nintendo Switch (Cartouche/Téléchargement) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €40.19 / £33.49 / CHF 40.13 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €59.99 / £49.99 / CHF 59.90



Portal Knights (505 Games) Nintendo Switch (Cartouche/Téléchargement) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €26.99 / £22.49 / CHF 31.49 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €29.99 / £24.99 / CHF 34.99



Rocket League® (Psyonix) Nintendo Switch (Cartouche/Téléchargement) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €14.99 / £11.28 / CHF 14.61 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €19.99 / £15.04 / CHF 19.48



Super Bomberman R (Konami Digital Entertainment GmbH) Nintendo Switch (Cartouche/Téléchargement) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €24.99 / £24.99 / CHF 27.49 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €49.99 / £49.99 / CHF 54.99



The Count Lucanor (Merge Games) Nintendo Switch (Cartouche/Téléchargement) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €7.49 / £5.99 / CHF 10.50 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €14.99 / £11.99 / CHF 21.00



The Elder Scrolls V: Skyrim® (Bethesda Softworks) Nintendo Switch (Cartouche/Téléchargement) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €39.99 / £33.49 / CHF 52.19 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €59.99 / £49.99 / CHF 77.90



UNBOX: Newbie’s Adventure (Merge Games) Nintendo Switch (Cartouche/Téléchargement) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €14.99 / £12.49 / CHF 17.49 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €29.99 / £24.99 / CHF 34.99



36 Fragments of Midnight (Ratalika Games) Nintendo Switch (Téléchargement) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €2.39 / £2.39 / CHF 3.36 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €2.99 / £2.99 / CHF 4.20



Aegis Defenders (Humble Bundle) Nintendo Switch (Téléchargement) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €15.99 / £11.99 / CHF 22.40 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €19.99 / £14.99 / CHF 28.00



Aperion Cyberstorm (Apriori Digital) Nintendo Switch (Téléchargement) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €11.25 / £9.89 / CHF 13.14 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €12.50 / £10.99 / CHF 14.60



AQUA KITTY UDX (Tikipod ) Nintendo Switch (Téléchargement) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €6.74 / £5.84 / CHF 8.10 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €7.49 / £6.49 / CHF 9.00



Astro Duel Deluxe (Panic Button) Nintendo Switch (Téléchargement) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €6.99 / £6.29 / CHF 9.80 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €13.99 / £12.59 / CHF 19.60



ATOMIK: RunGunJumpGun (Gambitious ) Nintendo Switch (Téléchargement) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €5.59 / £5.59 / CHF 5.60 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €7.99 / £7.99 / CHF 8.00



Axiom Verge (Thomas Happ Games) Nintendo Switch (Téléchargement) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €12.59 / £10.49 / CHF 17.64 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €17.99 / £14.99 / CHF 25.20



Azure Striker GUNVOLT: STRIKER PACK (Inti Creates) Nintendo Switch (Téléchargement) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €24.49 / £22.04 / CHF 34.29 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €34.99 / £31.49 / CHF 48.99



Binaries (Ant Workshop) Nintendo Switch (Téléchargement) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €5.99 / £4.99 / CHF 7.99 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €11.99 / £9.99 / CHF 15.99



Black Hole (Dufgames) Nintendo Switch (Téléchargement) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €3.99 / £3.61 / CHF 5.62 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €5.99 / £5.40 / CHF 8.40



Blaster Master Zero (Inti Creates) Nintendo Switch (Téléchargement) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €6.99 / £6.29 / CHF 9.80 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €9.99 / £8.99 / CHF 14.00



Bleed (Digerati) Nintendo Switch (Téléchargement) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €5.99 / £5.39 / CHF 8.40 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €11.99 / £10.79 / CHF 16.80



Bloody Zombies (nDreams) Nintendo Switch (Téléchargement) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €9.44 / £7.69 / CHF 10.50 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €13.49 / £10.99 / CHF 15.00



Blossom Tales: The Sleeping King (FDG Entertainment) Nintendo Switch (Téléchargement) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €12.74 / £11.46 / CHF 16.99 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €14.99 / £13.49 / CHF 19.99



Brawlout (Angry Mob Games) Nintendo Switch (Téléchargement) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €14.99 / £13.49 / CHF 21.00 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €19.99 / £17.99 / CHF 28.00



ChromaGun (Pixel Maniacs) Nintendo Switch (Téléchargement) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €13.99 / £12.59 / CHF 19.59 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €19.99 / £17.99 / CHF 27.99



Cat Quest (Pqube) Nintendo Switch (Téléchargement) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €10.39 / £7.99 / CHF 12.40 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €12.99 / £9.99 / CHF 15.50



Coffin Dodgers (Wales Interactive) Nintendo Switch (Téléchargement) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €10.39 / £7.99 / CHF 14.56 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €12.99 / £9.99 / CHF 18.20



Crawl (Powerhoof) Nintendo Switch (Téléchargement) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €9.74 / £8.44 / CHF 12.35 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €14.99 / £12.99 / CHF 19.00



Crypt of the NecroDancer: Nintendo Switch Edition (TranscendSense Technologies) Nintendo Switch (Téléchargement) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €14.99 / £13.49 / CHF 21.00 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €19.99 / £17.99 / CHF 28.00



Dimension Drive (2Awesome Studio) Nintendo Switch (Téléchargement) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €9.74 / £8.99 / CHF 13.49 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €12.99 / £11.99 / CHF 17.99



Disc Jam (High Horse Games) Nintendo Switch (Téléchargement) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €12.74 / £11.46 / CHF 17.85 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €14.99 / £13.49 / CHF 21.00



Don’t Knock Twice (Wales Interactive) Nintendo Switch (Téléchargement) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €7.49 / £5.99 / CHF 9.30 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €12.49 / £9.99 / CHF 15.50



Elliot Quest (Playeveryware) Nintendo Switch (Téléchargement) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €8.49 / £7.64 / CHF 11.90 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €9.99 / £8.99 / CHF 14.00



Fe (Electronic Arts) Nintendo Switch (Téléchargement) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €12.99 / £11.69 / CHF 12.93 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €19.99 / £17.99 / CHF 19.90



Floor Kids (MERJ Media) Nintendo Switch (Téléchargement) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €11.38 / £10.71 / CHF 16.07 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €16.99 / £15.99 / CHF 23.99



Furi (The Game Bakers) Nintendo Switch (Téléchargement) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €16.99 / £15.29 / CHF 23.80 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €19.99 / £17.99 / CHF 28.00



GoNNER (Raw Fury) Nintendo Switch (Téléchargement) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €6.99 / £6.29 / CHF 9.79 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €9.99 / £8.99 / CHF 13.99



Heroes of the Monkey Tavern (Monkey Stories) Nintendo Switch (Téléchargement) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €6.99 / £6.29 / CHF 9.79 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €9.99 / £8.99 / CHF 13.99



IMPLOSION (Flyhigh Works) Nintendo Switch (Téléchargement) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €9.00 / £8.09 / CHF 12.60 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €12.00 / £10.79 / CHF 16.80



INVERSUS Deluxe (Hypersect) Nintendo Switch (Téléchargement) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €8.99 / £8.24 / CHF 11.24 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €11.99 / £10.99 / CHF 14.99



KAMIKO (Flyhigh Works) Nintendo Switch (Téléchargement) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €2.99 / £2.69 / CHF 4.20 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €4.99 / £4.49 / CHF 7.00



Letter Quest Remastered (Digerati) Nintendo Switch (Téléchargement) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €5.99 / £5.39 / CHF 8.40 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €11.99 / £10.79 / CHF 16.80



MIGHTY GUNVOLT BURST (Inti Creates) Nintendo Switch (Téléchargement) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €6.99 / £6.29 / CHF 9.80 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €9.99 / £8.99 / CHF 14.00



Oceanhorn – Monster of Uncharted Seas (FDG Entertainment) Nintendo Switch (Téléchargement) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €11.24 / £10.11 / CHF 14.99 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €14.99 / £13.49 / CHF 19.99



Owlboy (D-pad Studio) Nintendo Switch (Téléchargement) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €18.39 / £15.19 / CHF 19.99 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €22.99 / £18.99 / CHF 24.99



Puzzle Box Maker (Bplus) Nintendo Switch (Téléchargement) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €11.99 / £10.79 / CHF 16.79 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €14.99 / £13.49 / CHF 20.99



Quest of Dungeons (Upfall Studios) Nintendo Switch (Téléchargement) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €5.84 / £5.19 / CHF 8.19 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €8.99 / £7.99 / CHF 12.60



Resident Evil Revelations (CAPCOM) Nintendo Switch (Téléchargement) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €14.99 / £11.99 / CHF 14.92 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €19.99 / £15.99 / CHF 19.90



Resident Evil Revelations 2 (CAPCOM) Nintendo Switch (Téléchargement) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €17.99 / £14.39 / CHF 17.92 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €24.99 / £19.99 / CHF 24.90



RIVE: Ultimate Edition (Two Tribes Publishing) Nintendo Switch (Téléchargement) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €11.24 / £10.11 / CHF 14.99 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €14.99 / £13.49 / CHF 19.99



Rocket Fist (Bitten Toast Games) Nintendo Switch (Téléchargement) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €7.99 / £7.19 / CHF 11.20 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €9.99 / £8.99 / CHF 14.00



Severed (Drinkbox Studios) Nintendo Switch (Téléchargement) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €8.99 / £8.09 / CHF 12.60 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €14.99 / £13.49 / CHF 21.00



Serial Cleaner (Curve Digital) Nintendo Switch (Téléchargement) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €7.49 / £7.49 / CHF 10.50 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €14.99 / £14.99 / CHF 21.00



Shiftlings – Enhanced Edition (RockPocket) Nintendo Switch (Téléchargement) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €6.24 / £5.64 / CHF 8.75 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €12.49 / £11.29 / CHF 17.50



Shu (Coatsink Software) Nintendo Switch (Téléchargement) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €6.36 / £5.76 / CHF 8.92 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €8.49 / £7.69 / CHF 11.90



Splasher (Plug in Digital) Nintendo Switch (Téléchargement) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €10.99 / £9.49 / CHF 15.49 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €14.99 / £12.99 / CHF 21.00



SteamWorld Dig (Image & Form) Nintendo Switch (Téléchargement) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €4.99 / £4.49 / CHF 7.00 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €9.99 / £8.99 / CHF 14.00



SteamWorld Dig 2 (Image & Form) Nintendo Switch (Téléchargement) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €14.99 / £11.24 / CHF 21.00 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €19.99 / £14.99 / CHF 28.00



SteamWorld Heist: Ultimate Edition (Image & Form) Nintendo Switch (Téléchargement) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €14.99 / £11.24 / CHF 21.00 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €19.99 / £14.99 / CHF 28.00



Super Beat Sports™ (Harmonix) Nintendo Switch (Téléchargement) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €11.99 / £10.79 / CHF 16.80 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €14.99 / £13.49 / CHF 21.00



Super Meat Boy (BlitWorks) Nintendo Switch (Téléchargement) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €11.69 / £10.79 / CHF 16.19 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €12.99 / £11.99 / CHF 17.99



Super One More Jump (SMG Studio) Nintendo Switch (Téléchargement) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €4.47 / £3.99 / CHF 6.24 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €5.59 / £4.99 / CHF 7.80



Teslagrad (Rain) Nintendo Switch (Téléchargement) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €11.99 / £10.79 / CHF 16.80 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €14.99 / £13.49 / CHF 21.00



Time Recoil (10tons) Nintendo Switch (Téléchargement) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €9.37 / £8.03 / CHF 12.73 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €13.99 / £11.99 / CHF 19.00



The Jackbox Party Pack 2 (Jackbox Games) Nintendo Switch (Téléchargement) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €13.64 / £12.34 / CHF 19.17 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €20.99 / £18.99 / CHF 29.50



The Mummy Demastered (WayForward) Nintendo Switch (Téléchargement) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €14.99 / £13.49 / CHF 21.00 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €19.99 / £17.99 / CHF 28.00



Thumper (Drool LLC) Nintendo Switch (Téléchargement) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €11.99 / £9.59 / CHF 11.94 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €19.99 / £15.99 / CHF 19.90



Vesta (FinalBoss Games) Nint

endo Switch (Téléchargement) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €5.99 / £5.39 / CHF 8.40 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €9.99 / £8.99 / CHF 14.00



Rocket League® – Chaos Run DLC Pack (Psyonix) Nintendo Switch (DLC) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €2.99 / £2.25 / CHF 2.91 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €3.99 / £3.00 / CHF 3.89



Rocket League® – Supersonic Fury DLC Pack (Psyonix) Nintendo Switch (DLC) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €2.99 / £2.25 / CHF 2.91 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €3.99 / £3.00 / CHF 3.89



Rocket League® – Revenge of the Battle-Cars DLC Pack (Psyonix) Nintendo Switch (DLC) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €2.99 / £2.25 / CHF 2.91 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €3.99 / £3.00 / CHF 3.89



Rocket League® – The Fate of the Furious™ Ice Charger (Psyonix) Nintendo Switch (DLC) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €1.49 / £1.12 / CHF 1.45 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €1.99 / £1.50 / CHF 1.94



Rocket League® – Back to the Future™ Car Pack (Psyonix) Nintendo Switch (DLC) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €1.49 / £1.12 / CHF 1.45 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €1.99 / £1.50 / CHF 1.94



Rocket League® – Batman v Superman: Dawn of Justice Car Pack (Psyonix) Nintendo Switch (DLC) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €1.49 / £1.12 / CHF 1.45 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €1.99 / £1.50 / CHF 1.94



Rocket League® – Aftershock (Psyonix) Nintendo Switch (DLC) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €1.49 / £1.12 / CHF 1.45 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €1.99 / £1.50 / CHF 1.94



Rocket League® – Esper (Psyonix) Nintendo Switch (DLC) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €1.49 / £1.12 / CHF 1.45 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €1.99 / £1.50 / CHF 1.94



Rocket League® – Marauder (Psyonix) Nintendo Switch (DLC) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €1.49 / £1.12 / CHF 1.45 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €1.99 / £1.50 / CHF 1.94



Rocket League® – Masamune (Psyonix) Nintendo Switch (DLC) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €1.49 / £1.12 / CHF 1.45 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €1.99 / £1.50 / CHF 1.94



Rocket League® – Proteus (Psyonix) Nintendo Switch (DLC) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €1.49 / £1.12 / CHF 1.45 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €1.99 / £1.50 / CHF 1.94



Rocket League® – Triton (Psyonix) Nintendo Switch (DLC) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €1.49 / £1.12 / CHF 1.45 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €1.99 / £1.50 / CHF 1.94



Rocket League® – Vulcan (Psyonix) Nintendo Switch (DLC) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €1.49 / £1.12 / CHF 1.45 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €1.99 / £1.50 / CHF 1.94



Rocket League® – Hot Wheels® Bone Shaker™ (Psyonix) Nintendo Switch (DLC) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €1.49 / £1.12 / CHF 1.45 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €1.99 / £1.50 / CHF 1.94



Rocket League® – Hot Wheels® Twin Mill™ III (Psyonix) Nintendo Switch (DLC) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €1.49 / £1.12 / CHF 1.45 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €1.99 / £1.50 / CHF 1.94



Rocket League® – Fast & Furious™ ’70 Dodge® Charger R/T (Psyonix) Nintendo Switch (DLC) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €1.49 / £1.12 / CHF 1.45 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €1.99 / £1.50 / CHF 1.94



Rocket League® – Fast & Furious™ ’99 Nissan Skyline GT-R R34 (Psyonix) Nintendo Switch (DLC) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €1.49 / £1.12 / CHF 1.45 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €1.99 / £1.50 / CHF 1.94



Rocket League® – Fast & Furious™ DLC Bundle (Psyonix) Nintendo Switch (DLC) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €3.16 / £2.81 / CHF 3.64 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €4.22 / £3.75 / CHF 4.86



Xenoblade Chronicles 3D (Nintendo) New Nintendo 3DS (Cartouche/Téléchargement) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €26.99 / £23.99 / CHF 34.74 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €44.99 / £39.99 / CHF 57.90



Castlevania: Lords of Shadow Mirror of Fate (KONAMI) Nintendo 3DS (Cartouche/Téléchargement) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €40.49 / £35.99 / CHF 52.11 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €44.99 / £39.99 / CHF 57.90



Hyrule Warriors™ Legends (Nintendo) Nintendo 3DS (Cartouche/Téléchargement) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €23.99 / £20.99 / CHF 31.14 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €39.99 / £34.99 / CHF 51.90



Metal Gear Solid: Snake Eater 3D (KONAMI) Nintendo 3DS (Cartouche/Téléchargement) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €9.99 / £8.99 / CHF 14.00 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €19.99 / £17.99 / CHF 28.00



Monster Hunter™ 4 Ultimate (CAPCOM) Nintendo 3DS (Cartouche/Téléchargement) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €22.49 / £19.99 / CHF 28.95 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €44.99 / £39.99 / CHF 57.90



Monster Hunter™ Generations (CAPCOM) Nintendo 3DS (Cartouche/Téléchargement) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €22.49 / £19.99 / CHF 28.95 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €44.99 / £39.99 / CHF 57.90



Monster Hunter Stories™ (Nintendo) Nintendo 3DS (Cartouche/Téléchargement) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €23.99 / £20.99 / CHF 31.14 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €39.99 / £34.99 / CHF 51.90



Resident Evil™ The Mercenaries 3D (CAPCOM Europe) Nintendo 3DS (Cartouche/Téléchargement) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €3.99 / £3.59 / CHF 5.60 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €9.99 / £8.99 / CHF 14.00



Resident Evil™ Revelations (CAPCOM Europe) Nintendo 3DS (Cartouche/Téléchargement) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €6.89 / £5.74 / CHF 8.94 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €29.99 / £24.99 / CHF 38.90



Super Street Fighter IV 3D (CAPCOM Europe) Nintendo 3DS (Cartouche/Téléchargement) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €4.99 / £4.49 / CHF 7.00 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €19.99 / £17.99 / CHF 28.00



Terraria (505 Games) Nintendo 3DS (Cartouche/Téléchargement) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €9.99 / £8.49 / CHF 12.47 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €19.99 / £16.99 / CHF 24.95



The Legend of Zelda™: Ocarina of Time 3D (Nintendo) Nintendo 3DS (Cartouche/Téléchargement) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €11.99 / £9.59 / CHF 14.94 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €19.99 / £15.99 / CHF 24.90



2 Fast 4 Gnomz (QubicGames) Nintendo 3DS (Téléchargement) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €2.49 / £2.24 / CHF 3.50 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €4.99 / £4.49 / CHF 7.00



3D After Burner II (SEGA) Nintendo 3DS (Téléchargement) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €2.49 / £2.24 / CHF 3.50 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €4.99 / £4.49 / CHF 7.00



3D Altered Beast (SEGA) Nintendo 3DS (Téléchargement) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €2.49 / £2.24 / CHF 3.50 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €4.99 / £4.49 / CHF 7.00



3D Gunstar Heroes (SEGA) Nintendo 3DS (Téléchargement) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €2.49 / £2.24 / CHF 3.50 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €4.99 / £4.49 / CHF 7.00



3D Out Run™ (SEGA) Nintendo 3DS (Téléchargement) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €2.49 / £2.24 / CHF 3.50 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €4.99 / £4.49 / CHF 7.00



3D Shinobi III Return of the Ninja Master (SEGA) Nintendo 3DS (Téléchargement) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €2.49 / £2.24 / CHF 3.50 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €4.99 / £4.49 / CHF 7.00



3D Super Hang On (SEGA) Nintendo 3DS (Téléchargement) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €2.49 / £2.24 / CHF 3.50 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €4.99 / £4.49 / CHF 7.00



AiRace Speed (QubicGames) Nintendo 3DS (Téléchargement) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €1.74 / £1.55 / CHF 2.44 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €3.49 / £3.10 / CHF 4.89



AiRace Xeno (Qubic Games) Nintendo 3DS (Téléchargement) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €1.24 / £1.14 / CHF 1.75 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €2.49 / £2.29 / CHF 3.50



Azure Striker GUNVOLT (Inti Creates) Nintendo 3DS (Téléchargement) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €8.99 / £8.14 / CHF 12.74 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €12.99 / £11.63 / CHF 18.20



Azure Striker GUNVOLT 2 (Inti Creates) Nintendo 3DS (Téléchargement) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €8.99 / £7.77 / CHF 12.74 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €12.99 / £11.10 / CHF 18.20



Blaster Master Zero (Inti Creates) Nintendo 3DS (Téléchargement) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €6.99 / £6.29 / CHF 9.80 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €9.99 / £8.99 / CHF 14.00



Cursed Castilla (Abylight) Nintendo 3DS (Téléchargement) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €9.95 / £9.78 / CHF 15.77 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €11.99 / £11.79 / CHF 19.00



Gotcha Racing™ (Natsume Inc.) Nintendo 3DS (Téléchargement) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €2.99 / £2.49 / CHF 3.24 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €5.99 / £4.99 / CHF 6.49



Gunman Clive (Hörberg Productions) Nintendo 3DS (Téléchargement) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €0.99 / £0.99 / CHF 1.49 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €1.99 / £1.99 / CHF 2.99



Gunman Clive 2 (Hörberg Productions) Nintendo 3DS (Téléchargement) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €1.49 / £1.25 / CHF 1.99 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €2.99 / £2.50 / CHF 3.99



Johnny’s Payday Panic (Office Create) Nintendo 3DS (Téléchargement) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €2.29 / £1.99 / CHF 2.00 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €4.49 / £3.99 / CHF 4.00



Mega Man Legacy Collection (CAPCOM Europe) Nintendo 3DS (Téléchargement) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €6.89 / £5.51 / CHF 8.46 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €14.99 / £11.99 / CHF 18.40



MIGHTY GUNVOLT (Inti Creates) Nintendo 3DS (Téléchargement) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €2.44 / £2.23 / CHF 3.43 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €3.49 / £3.19 / CHF 4.90



MIGHTY GUNVOLT BURST (Inti Creates) Nintendo 3DS (Téléchargement) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €6.99 / £6.29 / CHF 9.80 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €9.99 / £8.99 / CHF 14.00



Nano Assault EX (Shin’en Multimedia) Nintendo 3DS (Téléchargement) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €7.49 / £6.35 / CHF 9.30 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €9.99 / £8.49 / CHF 12.45



River City: Rival Showdown (Natsume Inc.) Nintendo 3DS (Téléchargement) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €14.99 / £13.49 / CHF 21.00 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €29.99 / £26.99 / CHF 42.00



Severed (Drinkbox Studios) Nintendo 3DS (Téléchargement) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €8.99 / £7.19 / CHF 8.94 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €14.99 / £11.99 / CHF 14.90



Shingeki no Kyojin: Humanity in Chains (Atlus) Nintendo 3DS (Téléchargement) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €10.19 / £8.49 / CHF 13.22 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €29.99 / £34.99 / CHF 38.90



SteamWorld Dig (Image & Form) Nintendo 3DS (Téléchargement) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €4.49 / £3.49 / CHF 4.49 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €8.99 / £6.99 / CHF 8.99



SteamWorld Dig 2 (Image & Form) Nintendo 3DS (Téléchargement) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €14.99 / £11.24 / CHF 21.00 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €19.99 / £14.99 / CHF 28.00



SteamWorld Heist (Image & Form) Nintendo 3DS (Téléchargement) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €7.49 / £5.49 / CHF 7.12 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €14.99 / £10.99 / CHF 14.24



Steel Empire (Teyon) Nintendo 3DS (Téléchargement) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €7.99 / £7.19 / CHF 11.20 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €15.99 / £14.39 / CHF 22.40



3D Streets of Rage (SEGA) Nintendo 3DS (Téléchargement) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €2.49 / £2.24 / CHF 3.50 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €4.99 / £4.49 / CHF 7.00



The Keep (Cinemax) Nintendo 3DS (Téléchargement) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €4.99 / £4.49 / CHF 6.49 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €9.99 / £8.99 / CHF 12.99



URBAN TRIAL FREESTYLE™ (Tate Multimedia) Nintendo 3DS (Téléchargement) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €2.49 / £2.24 / CHF 3.50 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €4.99 / £4.49 / CHF 7.00



Urban Trial Freestyle 2 (Tate Multimedia) Nintendo 3DS (Téléchargement) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €3.49 / £3.14 / CHF 4.90 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €6.99 / £6.29 / CHF 9.80



Assassin’s Creed® III (Ubisoft) Wii U (Disc) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €7.99 / £6.39 / CHF 10.54 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €19.99 / £15.99 / CHF 26.35



Assassin’s Creed IV Black Flag (Ubisoft) Wii U (Disc) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €11.99 / £7.99 / CHF 15.99 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €29.99 / £19.99 / CHF 39.99



Batman: Arkham Origins (WB Games) Wii U (Disc) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €12.99 / £10.99 / CHF 17.39 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €59.99 / £49.99 / CHF 79.00



Darksiders® II (THQ Nordic) Wii U (Disc) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €12.49 / £9.99 / CHF 16.22 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €49.99 / £39.99 / CHF 64.90



Darksiders Warmastered Edition (THQ Nordic) Wii U (Disc) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €4.99 / £3.74 / CHF 7.00 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €19.99 / £14.99 / CHF 28.00



Injustice: Gods Among Us (WB Games) Wii U (Disc) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €19.99 / £16.49 / CHF 23.09 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €59.99 / £49.99 / CHF 69.99



Resident Evil Revelations (CAPCOM) Wii U (Disc) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €6.99 / £5.59 / CHF 8.26 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €49.99 / £39.99 / CHF 59.00



Terraria (505 Games) Wii U (Disc) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €9.99 / £8.99 / CHF 14.00 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €19.99 / £17.99 / CHF 28.00



Tom Clancy’s Splinter Cell Blacklist (Ubisoft) Wii U (Disc) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €7.49 / £4.99 / CHF 9.88 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €29.99 / £19.99 / CHF 39.55



Aperion Cyberstorm (Apriori Digital) Wii U (Téléchargement) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €11.25 / £9.89 / CHF 13.14 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €12.50 / £10.99 / CHF 14.60



Axiom Verge (Thomas Happ Games) Wii U (Téléchargement) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €8.99 / £7.49 / CHF 9.50 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €17.99 / £14.99 / CHF 19.00



Batman: Arkham Origins Blackgate Deluxe Edition (SALE) (WB Games) Wii U (Téléchargement) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €15.99 / £12.79 / CHF 20.00 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €19.99 / £15.99 / CHF 25.00



Cube Life: Island Survival (Cypronia) Wii U (Téléchargement) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €5.99 / £4.79 / CHF 5.99 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €9.99 / £7.99 / CHF 9.99



DuckTales: Remastered (CAPCOM Europe) Wii U (Téléchargement) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €4.94 / £3.95 / CHF 6.93 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €14.99 / £11.99 / CHF 21.00



Dungeons & Dragons: Chronicles of Mystara (CAPCOM Europe) Wii U (Téléchargement) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €3.89 / £3.11 / CHF 5.46 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €14.99 / £11.99 / CHF 21.00



Elliot Quest (PlayEveryWare) Wii U (Téléchargement) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €11.04 / £8.06 / CHF 11.89 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €12.99 / £9.49 / CHF 13.99



FAST Racing NEO (Shin’en Multimedia) Wii U (Téléchargement) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €11.20 / £8.20 / CHF 11.99 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €14.99 / £10.99 / CHF 15.99



Gravity Badgers (Wales Interactive) Wii U (Téléchargement) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €2.49 / £2.49 / CHF 3.50 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €4.99 / £4.99 / CHF 7.00



Gunman Clive HD Collection (Hörberg Productions) Wii U (Téléchargement) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €1.99 / £1.79 / CHF 2.80 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €3.99 / £3.59 / CHF 5.60



Master Reboot (Wales Interactive) Wii U (Téléchargement) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €5.99 / £4.99 / CHF 8.40 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €11.99 / £9.99 / CHF 16.80



Midnight 2 (Petite Games) Wii U (Téléchargement) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €1.49 / £1.34 / CHF 2.10 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €1.99 / £1.79 / CHF 2.80



Nano Assault Neo (Shin’en Multimedia) Wii U (Téléchargement) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €7.49 / £6.70 / CHF 10.50 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €9.99 / £8.99 / CHF 14.00



Severed (Drinkbox Studios) Wii U (Téléchargement) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €8.99 / £7.19 / CHF 8.94 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €14.99 / £11.99 / CHF 14.90



Shadow Archer (Ultra Dolphin Rev) Wii U (Téléchargement) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €0.99 / £0.89 / CHF 1.39 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €2.99 / £2.69 / CHF 4.20



Soul Axiom (Wales Interactive) Wii U

(Téléchargement) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €5.99 / £4.79 / CHF 8.40 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €14.99 / £11.99 / CHF 21.00



SteamWorld Dig (Image & Form) Wii U (Téléchargement) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €4.49 / £3.49 / CHF 4.49 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €8.99 / £6.99 / CHF 8.99



SteamWorld Heist (Image & Form) Wii U (Téléchargement) Sur l’eShop dès le 22/03/2018, 15:00 CET €7.49 / £5.49 / CHF 7.12 Jusqu’au 05/04/2018, 23:59 (Heure locale) Normalement à €14.99 / £10.99 / CHF 14.24

