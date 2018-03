Voici une Information concernant le jeu The Legend of Zelda : Breath of the Wild :Lors de la GDC 2018, le jeu a raflé trois nouvelles récompense, dont l’Award de la meilleure bande-son, meilleur design et Jeu de l’année. Dans cette dernière catégorie, voici les nominés :- PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG Corporation)- NieR : Automata (PlatinumGames / Square Enix)- The Legend of Zelda : Breath of the Wild (Nintendo EPD / Nintendo)- Horizon Zero Dawn (Guerrilla Games / Sony Interactive Entertainment)- Super Mario Odyssey (Nintendo EPD / Nintendo)De nouvelles récompenses donc pour ce jeu qui aura marqué le lancement de la Nintendo Switch et 2017 en général…Source : https://www.dualshockers.com/legend-zelda-breath-wild-claims-game-year-gdc-awards-2018/