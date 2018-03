Un nouveau collector pour le jeu The Elder Scrolls Online arrive.A l'intérieur, nous retrouverons:-L'Extension Summerset-Un Artbook-Un steelbook-Une MAPPas de prix pour le moment, mais nul doute qu'il sera entre 99.99€ et 129.99€

posted the 03/22/2018 at 07:32 AM by leblogdeshacka