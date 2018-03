L'invasion continue, après Rashid de Street Fighter 5 et Shaheen dans Tekken 7, voici le trailer du nouveau personnage "arabe" de KOF XIV qui à été teasé par le directeur du jeu fin 2017.



Elle devrait arriver en avril (avec Heidern, Oswald et un dernier personnage mystère qui semble être Blue Mary?!), et on peut remarquer qu'elle aura son propre stage.



Pour info, d'après certaines sources, ces vêtements sont habités par un djinn et elle peut utiliser ses pouvoirs (à vérifier!).