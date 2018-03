Porté par des grands noms des années 90 et du début des années 2000, Underworld ascendant s'inscrit dans la veine des Thiefs, Deus Ex et autres System Shock. Ce sont donc Paul Neurath, Joe Fielder et Warren Spector qui viennent nous expliquer l’inspiration créative qui se cache derrière le royaume fantaisiste qu’est le Stygian Abyss, tout en dévoilant un peu les coulisses du titre.