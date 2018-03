Bonsoir les Hunters, juste une petite info concernant Monster Hunter World, pour les couche tard, lesera enfin lâcher pour, perso j'ai hâte car j'avoue que je commence un peu à tourné en rond...En espérant qu'ils accélèrent par la suite les sorties des nouveaux mobs histoire que les joueurs ne s'en lasse pas trop d'ici là.Avec du recul, je me dis que ce MH est tellement bon mais tellement peu fourni..

Who likes this ?

posted the 03/21/2018 at 09:15 PM by trungz