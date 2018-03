Pendant toute la période ou Goku a atteint ce fameux stade d'Ultrat Instinct, les fois ou il a usé de son ki, c'étaient pour des phases offensives...Le fait qu'il ait tenté de faire soudainement l'inverse (doner son ki) a sans doute complètement déréglé la maitrise de sa force et conduit au fameux climax de l'autodestructio...Plusieurs point sont aussi à souligner:-la lumière émise par Goku (et le son) ne ressemble pas à une attaque de ki offensive.- Son Goku semble prendre son temps avant de se décider à "achever Jiren".-Il faudra attendre l'intervetion de Beerus pour le pousser a faire quelque chose.-Son Goku emet un tique d'ennervement au niveau de sa bouche de Son Goku, comme s'il était agacé.....Et vous les amis? Qu'en pensez vous?

posted the 03/21/2018 at 07:53 PM by furtifdor